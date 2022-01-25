Заслуженный тренер Украины сделал громкое заявление о России

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1 час назад

Заслуженный тренер Украины заявил, что Россия хочет уничтожить его страну

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский положительно отнёсся к рекомендациям, которые дали украинским спортсменам в Минспорта страны. Сосновский считает, что даже стоять на одном пьедестале с российскими атлетами недопустимо, так как Россия — страна-агрессор, которая пытается уничтожить Украину. Слова тренера приводит «Meta-ratings.com».

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Фото:  UkrainianBoxingFederation/facebook.com UkrainianBoxingFederation/facebook.com

Ранее стало известно, что Минспорт Украины рекомендовал спортсменам не давать интервью на русском языке и избегать совместных фотографий с россиянами.

Я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почёта с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещён гимн России. Какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестёр, захватывает чужие территории? — заявил тренер.

По мнению Сосновского, необходимо всегда быть патриотом Украины и иметь чёткую позицию.

Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? — добавил он.

На летней Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток. За это украинка подверглась массовой травле в социальных сетях и СМИ. Её вызвали на беседу в Министерство обороны Украины.

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Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.

Также сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила как проявление акта тоталитаризма рекомендации Минспорта Украины атлетам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с россиянами на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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