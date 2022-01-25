Татьяна Кириенко возглавила Федерацию бокса России

«Я признательна за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, исполнительным комитетом Федерации бокса России и всем боксерским сообществом страны. Много лет работаю на благо отечественного бокса, и продолжу этот путь, — прокомментировала Кириенко свое назначение. — За последние 5 лет Федерация бокса России сделала максимум для развития бокса в нашей стране. Под руководством команды Умара Кремлёва Федерация бокса России дважды была признана лучшей национальной боксерской федерацией в мире. Опыт управления нашей команды сегодня признан лучшим мировым примером и тиражируется на международном уровне. Сейчас, когда Умар Назарович, руководит развитием бокса во всем мире, моя главная задача — сохранить и приумножить достигнутое нами в России за последние годы работы».