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2 часа назад

Валуев оценил шансы Дацика в бою против Пулеметчика

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика в бою по правилам бокса против Зелемхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Его слова приводит РЕН ТВ.

Валуев оценил шансы Дацика в бою против Пулеметчика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валуев обратил внимание на то, что у Дукаева впечатляющие нокауты, однако заявил, что Дацик способен оказать ему достойное сопротивление и стать победителем. «Бойцы брутальные, но по правилам бокса, поэтому в среднем шансы где-то уравниваются, несмотря на то, что многие из этих бойцов вышли совершенно не из бокса», — добавил он.

Поединок между бойцами пройдет 28 января. Он начнется в 23:00 по московскому времени.

В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга. Боец неоднократно имел проблемы с законом, судим, отбывал наказание. Последний раз он был приговорен к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.

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