Валуев оценил шансы Дацика в бою против Пулеметчика

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика в бою по правилам бокса против Зелемхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Его слова приводит РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Валуев обратил внимание на то, что у Дукаева впечатляющие нокауты, однако заявил, что Дацик способен оказать ему достойное сопротивление и стать победителем. «Бойцы брутальные, но по правилам бокса, поэтому в среднем шансы где-то уравниваются, несмотря на то, что многие из этих бойцов вышли совершенно не из бокса», — добавил он.

Поединок между бойцами пройдет 28 января. Он начнется в 23:00 по московскому времени.