Фьюри подписал с Уайтом контракт на титульный бой

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул WBC его соотечественник Диллиан Уайт подписали контракт на поединок. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

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По данным телеканала, подписанные контракты были отправлены в WBC до истечения установленного дедлайна - 21 февраля. Теперь руководство организации должно санкционировать проведение боя. Предполагается, что поединок пройдет 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Призовой фонд боя составит более $41 млн и является крупнейшим в истории бокса. Если поединок состоится, Фьюри получит более $29 млн. Гонорар Уайта будет равен более $7 млн. Победитель поединка также получит более $4 млн.