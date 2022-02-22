Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
4 часа назад

СМИ: британские боксеры Фьюри и Уайт подписали контракт на поединок

ТАССиещё 11

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул WBC его соотечественник Диллиан Уайт подписали контракт на поединок. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Фьюри подписал с Уайтом контракт на титульный бой
Фото: EPAEPA

По данным телеканала, подписанные контракты были отправлены в WBC до истечения установленного дедлайна - 21 февраля. Теперь руководство организации должно санкционировать проведение боя. Предполагается, что поединок пройдет 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Призовой фонд боя составит более $41 млн и является крупнейшим в истории бокса. Если поединок состоится, Фьюри получит более $29 млн. Гонорар Уайта будет равен более $7 млн. Победитель поединка также получит более $4 млн.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. На счету 33-летнего Уайта 28 побед (19 нокаутом) и два поражения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители