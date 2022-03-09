Кличко выступил против боя российского боксера в США

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко выступил против проведения боя между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Как сообщает News.ru, глава украинской столицы дал понять, что его предложение носит исключительно политический характер.
«Важно, чтобы этому боксеру запретили драться в США, как и всем российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. Это не против отдельного спортсмена. Украине нужно, чтобы весь мир оказал давление на Россию», — заявил Кличко.
Напомним, что поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону поединка будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.