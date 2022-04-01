Усик еще не начал готовиться к реваншу с Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик пока не готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас в интервью каналу TMZSports.

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По его словам, на сегодняшний день, неизвестна даже дата поединка, поэтому Усик еще не начал подготовку.

«Сейчас он пока не готовится. Обсуждения с командой Джошуа находятся в самом разгаре, но мы стараемся начать подготовку к реваншу. Пока у нас нет даты поединка, нет в общем ничего», — цитирует Климаса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Джошуа состоится 25 июня в Саудовской Аравии. На счету Усика 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге. У Джошуа 24 победы и два поражения.