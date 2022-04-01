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30 минут назад

Усик еще не начал готовиться к реваншу с Джошуа

Алиса Селезнёва

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик пока не готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас в интервью каналу TMZSports.

Усик еще не начал готовиться к реваншу с Джошуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на сегодняшний день, неизвестна даже дата поединка, поэтому Усик еще не начал подготовку.

«Сейчас он пока не готовится. Обсуждения с командой Джошуа находятся в самом разгаре, но мы стараемся начать подготовку к реваншу. Пока у нас нет даты поединка, нет в общем ничего», — цитирует Климаса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Джошуа состоится 25 июня в Саудовской Аравии. На счету Усика 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге. У Джошуа 24 победы и два поражения.

Их прошлый бой состоялся осенью 2021 года и завершился победой Усика. Поединок был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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