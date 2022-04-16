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4 часа назад

Вячеслав Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко

ТАССиещё 1

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик вызвал на бой соотечественника Александра Емельяненко. Об этом он в пятницу заявил журналистам.

Вячеслав Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко
Фото: ТАССТАСС

В пятницу Дацик победил бразильца Сауло Кавалари техническим нокаутом в первом раунде на турнире Pravda Fighting в Москве.

"Я жду Сашу Емельяненко. Когда он будет готов. По любым правилам", - сказал Дацик.

Ранее стало известно о переговорах по бою между Дациком и Емельяненко по правилам бокса.

В послужном списке 42-летнего Дацика четыре победы, одно поражение в профессиональном боксе. В ММА на его счету 13 побед, 16 поражений. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, смешанным единоборствам (ММА), на голых кулаках.

В активе 40-летнего Емельяненко 28 побед в ММА, девять поражений и одна ничья, в профессиональном боксе - одна победа, ни одного поражения, одна ничья. Последний поединок он провел в октябре прошлого года, проиграв бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights.

Бокс,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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