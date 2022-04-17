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2 часа назад

Майк Тайсон объяснил возвращение в бокс влиянием психоделика

Lenta.ruиещё 1

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объяснил свое возвращение в спорт ради поединка с Роем Джонсом-младшим в ноябре 2020-го. Американец стал гостем подкаста Джо Рогана Joe Rogan Experience.

Майк Тайсон объяснил возвращение в бокс влиянием психоделика
Фото: ТАССТАСС

55-летний американец признался, что решение вернуться в бокс пришло к нему под воздействием психоделика. Он отметил, что препарат повлиял на его физическое состояние: Тайсон сбросил вес и к нему пришло осознание, что ему необходимо вновь провести поединок.

Тайсон провел поединок против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса. Бой завершился вничью. Это выступление стало первым для Тайсона за 15 лет. В 2005 году он потерпел поражение от Кевина Макбрайда.

С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На его счту 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Бокс,Кевин Макбрайд,Джо Роган,Майк Тайсон,
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