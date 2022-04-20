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1 час назад

Тайсон Фьюри — о завершении карьеры: я ухожу. Мне нечего доказывать

Чемпионат.comиещё 8

Чемпион мира по версии WBC, британец Твновь заявил, что собирается завершить карьеру после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.

Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры
Фото: ТАССТАСС

«Я никому ничего не должен доказывать. Знаю, что мне никто не верит, все считают, что я здесь только ради денег. Есть только несколько человек, которые знают, что деньги для меня ничего не значат. Я ухожу. Мне нечего доказывать. Я сделал то, что должен был. Мы устроим хороший поединок, независимо от его исхода, а потом я уйду домой», — сказал Фьюри в интервью на канале Top Rank Boxing в YouTube.

Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится в ночь на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Бокс,Тайсон Фьюри,
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