Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры

«Я никому ничего не должен доказывать. Знаю, что мне никто не верит, все считают, что я здесь только ради денег. Есть только несколько человек, которые знают, что деньги для меня ничего не значат. Я ухожу. Мне нечего доказывать. Я сделал то, что должен был. Мы устроим хороший поединок, независимо от его исхода, а потом я уйду домой», — сказал Фьюри в интервью на канале Top Rank Boxing в YouTube.