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32 минуты назад

Тайсон избил надоедливого пассажира в самолете

Елена Прошина

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон избил в самолете надоедливого пассажира.

Тайсон устроил драку в самолете
Фото: EPAEPA

Об этом сообщает TMZ Sports.

По данным издания, инцидент произошел перед вылетом рейса, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. До отправления 55-летний боксер сфотографировался с поклонниками. Однако один из них, что сидел позади Тайсона, настойчиво пытался поговорить со спортсменом. Боксер сначала сделал мужчине предупреждение, посоветовав успокоиться, а когда тот продолжил упорствовать, нанес ему несколько ударов по лицу. По словам свидетелей, сразу после этого Тайсон покинул самолет.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а затем он обратился в полицию. Отмечается, что на борту самолета мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Тайсон являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 года. На его счету 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Бокс,Майк Тайсон,
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