Тайсон устроил драку в самолете

По данным издания, инцидент произошел перед вылетом рейса, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. До отправления 55-летний боксер сфотографировался с поклонниками. Однако один из них, что сидел позади Тайсона, настойчиво пытался поговорить со спортсменом. Боксер сначала сделал мужчине предупреждение, посоветовав успокоиться, а когда тот продолжил упорствовать, нанес ему несколько ударов по лицу. По словам свидетелей, сразу после этого Тайсон покинул самолет.