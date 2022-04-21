Тайсон устроил драку в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон избил в самолете надоедливого пассажира.
Об этом сообщает TMZ Sports.
По данным издания, инцидент произошел перед вылетом рейса, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. До отправления 55-летний боксер сфотографировался с поклонниками. Однако один из них, что сидел позади Тайсона, настойчиво пытался поговорить со спортсменом. Боксер сначала сделал мужчине предупреждение, посоветовав успокоиться, а когда тот продолжил упорствовать, нанес ему несколько ударов по лицу. По словам свидетелей, сразу после этого Тайсон покинул самолет.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а затем он обратился в полицию. Отмечается, что на борту самолета мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Тайсон являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 года. На его счету 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.