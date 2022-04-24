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50 минут назад

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Чемпионат.comиещё 4

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после победы над Диллианом Уайтом.

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Фото: EPAEPA

«Нет, я пообещал своей жене что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за теплый прием», — сказал Тайсон Фьюри после поединка.

Напомним, поединок Фьюри и Уайта завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.

Бокс,Диллиан Уайт,Тайсон Фьюри,
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