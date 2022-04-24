Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

«Нет, я пообещал своей жене что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за теплый прием», — сказал Тайсон Фьюри после поединка.