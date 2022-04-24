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2 часа назад

Фьюри и Уайт заработали на двоих $41 млн за титульный бой

Газета.Ru

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали на двоих $41 млн за титульный бой по версии Всемирного бойцовского совета (WBC). Об этом сообщил журналист Майк Бенсон в своих соцсетях.

Фьюри и Уайт заработали на двоих $41 млн за титульный бой
Фото: ReutersReuters

Фьюри получил за поединок $33,6 млн, а Уайт — $7,4 млн.

23 апреля Фьюри одолел Диллиана Уайта. В конце шестого раунда Фьюри успешно провел атаку, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Уайт уже не смог продолжить бой. После того, как Уайт поднялся на ноги, рефери принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.

33-летний Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провел защиту титула WBC. Еще один поединок он завершил вничью.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о том, что боксер Тайсон Фьюри закончил карьеру.

«Закончил с боксом? Это, знаете, как дела пойдут. У цыган главное свобода, но что-то он успел понапокупать. Чтобы поддерживать эту маленькую империю финансовую, надо будет деньги зарабатывать», — сказал Тактаров.

Бокс,Диллиан Уайт,Тайсон Фьюри,Олег Тактаров,
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