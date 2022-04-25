Названа примерная дата реванша Усика и Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдёт в июле, а точная дата будет объявлена в скором времени.

«Надеюсь, что в скором времени объявим об этом — скорее всего, бой будет в июле», — написал Хирн в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, например, 25 июня. Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.