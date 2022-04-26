Украинского боксера Александра Усика лишили звания «Почетный житель Симферополя». Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение было принято городским советом. Отмечается, что причиной стали действия Усика, направленные на дискредитацию России.

Всего власти Крыма лишили государственных наград республики семь человек. Помимо Усика, в списке оказались бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, певица Злата Огневич и экс-премьер Крыма Сергей Куницын.

Усик — уроженец Симферополя. Он был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте». Спортсмен удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).