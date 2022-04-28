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1 час назад

В Японии бойцов могут начать облачать в экзоскелеты

Ferra.ru

Японская компания Skeletonics уже более десяти лет производит роботизированные экзоскелеты, и в отличие от экзоскелетов, предназначенных для использования дома или на работе, эти устройства представляют собой настоящий боевой костюм.

В Японии боксеров могут начать облачать в экзоскелеты
Фото: ferra.ruferra.ru

Высота каждого из них составляет не менее 243 см, и как только человек пристегивается, любое движение, которое он совершает, отражается в реальном времени массивными руками и ногами робота - он даже может поднимать легкие предметы с помощью роботизированных рук.

Компания представила новую версию своего экзоскелета, предназначенного специально для боксерского ринга. Он называется Skeletonics Fighter, и хотя технические характеристики еще не опубликованы, компания Skeletonics поделилась видеороликами, на которых запечатлены люди, занимающиеся боксом в этих костюмах.

Бокс,
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