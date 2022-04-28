В Японии боксеров могут начать облачать в экзоскелеты

Японская компания Skeletonics уже более десяти лет производит роботизированные экзоскелеты, и в отличие от экзоскелетов, предназначенных для использования дома или на работе, эти устройства представляют собой настоящий боевой костюм.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Высота каждого из них составляет не менее 243 см, и как только человек пристегивается, любое движение, которое он совершает, отражается в реальном времени массивными руками и ногами робота - он даже может поднимать легкие предметы с помощью роботизированных рук.