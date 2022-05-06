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1 час назад

Бивол прокомментировал призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом

Inc-Newsиещё 1

Накануне экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко потребовал от американских властей не пускать на территорию США россиянина Дмитрия Бивола для предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

Бивол ответил на призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом
Фото: ReutersReuters

Реагируя на этот выпад, Бивол вспомнил, что в свое время Кличко был для него чуть ли не примером для подражания, что он поддерживал его и радовался его победам.

«Он должен знать, что политика и спорт – вещи несовместимые. Грустно, что он, спортсмен, смешивает спорт и политику», - заявил российский боксер.

Поединок Дмитрия Бивола с Саулем Альваресом однозначно состоится и пройдет он в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая.

Бокс,Дмитрий Бивол,Виталий Кличко,
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