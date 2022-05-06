Бивол ответил на призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом

Накануне экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко потребовал от американских властей не пускать на территорию США россиянина Дмитрия Бивола для предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

Реагируя на этот выпад, Бивол вспомнил, что в свое время Кличко был для него чуть ли не примером для подражания, что он поддерживал его и радовался его победам.