Бивол ответил на призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом

Накануне экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко потребовал от американских властей не пускать на территорию США россиянина Дмитрия Бивола для предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
Реагируя на этот выпад, Бивол вспомнил, что в свое время Кличко был для него чуть ли не примером для подражания, что он поддерживал его и радовался его победам.
«Он должен знать, что политика и спорт – вещи несовместимые. Грустно, что он, спортсмен, смешивает спорт и политику», - заявил российский боксер.
Поединок Дмитрия Бивола с Саулем Альваресом однозначно состоится и пройдет он в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая.