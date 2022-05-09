Девушка-боксер из ЯНАО стала лучшей в России

Спортсменка из Ямало-Ненецкого автономного округа победила во всероссийском турнире по боксу «Знамя Победы». Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте».

Фото: личная страница Дарьи Салиндер в VK личная страница Дарьи Салиндер в VK

«Дарья Салиндер из Нового Уренгоя победила в турнире по боксу „Знамя Победы“. Девушка заняла первое место в весовой категории до 48 килограмм. Поздравляю спортсменку с победой», — написал глава ЯНАО на своей странице в социальной сети.

Всего в этой весовой категории состязалось четыре спортсменки. Особенностью данного турнира стало то, что тренерские штабы сборных России проводили просмотры для ближайшего резерва.