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1 час назад

Бивол объяснил выход на бой с Канело без российского флага

Елена Прошина

Непобежденный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол рассказал, почему вышел на бой с мексиканцем Саулем Альваресом без российского флага. Как сообщает «Бокс ТВ», спортсмен отметил, что изначально был настроен на то, что выйдет на ринг без российской символики, поскольку таковым было требование организаторов.

«У нас бой вообще чуть не отменили. Спасибо, что дали хоть отбоксировать», — сказал Бивол.

Напомним, что в поединке с Альваресом Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Для мексиканца это стало вторым поражением за карьеру при 57 победах — последний раз он уступил бой Флойду Мейвезеру-младшему в 2013 году.

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При этом Бивола на матче представили как бойца из Калифорнии, не отметив его российское гражданство.

Бокс,Видео,Дмитрий Бивол,
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