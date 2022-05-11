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31 минуту назад

Никита Цзю прокомментировал свою победу в бою со Смитом

Чемпионат.comиещё 3

Австралийский боксёр первого среднего веса 24-летний Никита Цзю высказался по поводу своей победы в бою с Мэйсоном Смитом.

Никита Цзю прокомментировал свою победу в бою со Смитом
Фото: соцсетисоцсети

«Сначала это был небольшой шок, я не ожидал, что он так сильно раскроется. Я сделал пару ударов, дал ему немного оправиться и сразу же разобрался с ним.

Меня будоражит кровь… радость, которую я получаю от этого. Я ожидал, что он будет пытаться боксировать, я надеялся получить от него хотя бы шесть раундов. Он пришёл с бомбами, и мне пришлось с ним обмениваться.

Я сделал несколько ударов, которые не должен был делать и допустил несколько ошибок. Мне ещё многое нужно улучшить», — сказал Цзю после боя.

Бой прошёл на турнире в австралийском городе Ньюкасл. Главным боем турнира является встреча тяжеловесов — Пол Галлен и Крис Терзиевски.

Бокс,
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