Мейвезер анонсировал новый бой

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший проведет выставочный поединок с бывшим спарринг-партнером в Объединенных Арабских Эмиратах 21 мая. Об этом сообщило издание MMA Fighting.

Бой с участием Мейвезера пройдет на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби.

Изначально проведение турнира было запланировано на 14 мая, но его отложили из-за смерти экс-президента ОАЭ Халифа бен Заида Аль Нахайяна.