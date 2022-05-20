Мейвезер анонсировал новый бой

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший проведет выставочный поединок с бывшим спарринг-партнером в Объединенных Арабских Эмиратах 21 мая. Об этом сообщило издание MMA Fighting.
Бой с участием Мейвезера пройдет на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби.
Изначально проведение турнира было запланировано на 14 мая, но его отложили из-за смерти экс-президента ОАЭ Халифа бен Заида Аль Нахайяна.
В активе 45-летнего Мейвезера 50 поединков в профессиональном боксе. Американец — непобежденный боксер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. 42-летний соотечественник Мейвезера Дон Мур 18 раз побеждал на ринге при одной ничьей.