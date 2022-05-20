Джошуа рассказал о планах убить Усика

«Могу сказать, что впервые в моей карьере, мы разрабатываем конкретный план на бой для одного боксера.



В основном я добивался успеха без элементарных навыков, но, как оказалось, этого было недостаточно. Поэтому теперь мы будем строго придерживаться нашего плана. Посмотрим, что из этого получится.



Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня», – сказал британец.