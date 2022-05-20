Джошуа рассказал о планах убить Усика

Бывший чемпион по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился планом на бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
«Могу сказать, что впервые в моей карьере, мы разрабатываем конкретный план на бой для одного боксера.
В основном я добивался успеха без элементарных навыков, но, как оказалось, этого было недостаточно. Поэтому теперь мы будем строго придерживаться нашего плана. Посмотрим, что из этого получится.
Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня», – сказал британец.
В сентябре Усик победил Джошуа единогласным решением судей в Лондоне. Реванш запланирован в июле.