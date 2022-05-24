Кудряшов и Вагабов проведут бой 11 июня в Москве

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов в своих социальных сетях подтвердил, что проведёт бой с Вагабом Вагабовым 11 июня в Москве. Победитель этого боя в финале Гран-при лиги Pravda встретится с Вячеславом Дациком. Сам турнир пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».

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Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе. На счету 36-летнего Кудряшова в боксе 24 победы и 5 поражений.