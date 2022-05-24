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2 часа назад

Кудряшов и Вагабов проведут бой 11 июня в Москве

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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов в своих социальных сетях подтвердил, что проведёт бой с Вагабом Вагабовым 11 июня в Москве. Победитель этого боя в финале Гран-при лиги Pravda встретится с Вячеславом Дациком. Сам турнир пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».

Кудряшов и Вагабов проведут бой 11 июня в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе. На счету 36-летнего Кудряшова в боксе 24 победы и 5 поражений.

Вагабов провёл всего три боксёрских поединка, однако во всех из них одерживал победу. В активе Вагабова в ММА 29 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Бокс,Ирина Винер,Дмитрий Кудряшов,
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