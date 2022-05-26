Гассиев может вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может провести следующий поединок в июле. Об этом ТАСС в четверг рассказали в команде спортсмена.
"Мурат активно тренируется. Бой может пройти в июле", - сказал собеседник агентства.
Гассиев провел последний бой 22 июля прошлого года, победив представителя Германии Михаэля Валлина техническим нокаутом в четвертом раунде. В декабре прошлого года Гассиев должен был провести поединок против украинца Андрея Руденко, но бой был отменен.
В активе Гассиева 28 побед (21 нокаутом) и одно поражение.