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1 час назад

Боксер Гассиев может вернуться на ринг в июле

ТАСС

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может провести следующий поединок в июле. Об этом ТАСС в четверг рассказали в команде спортсмена.

Гассиев может вернуться на ринг
Фото: ТАССТАСС

"Мурат активно тренируется. Бой может пройти в июле", - сказал собеседник агентства.

Гассиев провел последний бой 22 июля прошлого года, победив представителя Германии Михаэля Валлина техническим нокаутом в четвертом раунде. В декабре прошлого года Гассиев должен был провести поединок против украинца Андрея Руденко, но бой был отменен.

В активе Гассиева 28 побед (21 нокаутом) и одно поражение.

Бокс,Мурат Гассиев,Андрей Руденко,
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