Дмитрий Бивол назвал желаемых соперников

Непобедимый российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол рассказал, с кем хотел бы встретиться на ринге в обозримом будущем.
По словам спортсмена, он находится на полпути к абсолютному чемпионству в своем дивизионе. Для приближения мечты ему необходим рейтинговый бой. И такой поединок у него есть на примете.
«Я бы хотел сразиться с победителем боя Джо Смита и Артура Бетербиева. Это стало бы не только еще одним испытанием для меня, но и доказательством того, что я лучший в своём дивизионе», - заявил Бивол.
При этом россиянин не откажется от реванша Сауля Альвареса, которого он недавно победил. Но главным препятствием на путь к абсолютному чемпионству Бивол мексиканца не считает.