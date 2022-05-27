Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
56 минут назад

Дмитрий Бивол назвал своих следующих возможных соперников

Inc-News

Непобедимый российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол рассказал, с кем хотел бы встретиться на ринге в обозримом будущем.

Дмитрий Бивол назвал желаемых соперников
Фото: championat.comchampionat.com

По словам спортсмена, он находится на полпути к абсолютному чемпионству в своем дивизионе. Для приближения мечты ему необходим рейтинговый бой. И такой поединок у него есть на примете.

«Я бы хотел сразиться с победителем боя Джо Смита и Артура Бетербиева. Это стало бы не только еще одним испытанием для меня, но и доказательством того, что я лучший в своём дивизионе», - заявил Бивол.

При этом россиянин не откажется от реванша Сауля Альвареса, которого он недавно победил. Но главным препятствием на путь к абсолютному чемпионству Бивол мексиканца не считает.

Бокс,Артур Бетербиев,Дмитрий Бивол,Джо Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители