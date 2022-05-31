Хирн хочет организовать бой Бивола против Буатси осенью

Промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFLTV заявил, что следующим соперником российского боксера Дмитрия Бивола, владеющего титулом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, может стать британец Джошуа Буатси.
Бивол в мае победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил свой чемпионский пояс. Альварес ранее заявил, что хочет провести реванш с россиянином, но прежде планирует провести третий бой против казахстанца Геннадия Головкина в сентябре.
— Реванш с Альваресом, безусловно, является самым крупным боем для Бивола с финансовой точки зрения, но он также хочет попытаться объединить пояса и стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Бой, который мы хотели бы провести для Бивола, — это бой с Джошуа Буатси. Хотели бы провести этот поединок в сентябре или октябре, — отметил Хирн.
Промоутер не исключил, что поединок Бивола и Буатси может пройти в Великобритании.