Хирн хочет организовать бой Бивола против Буатси осенью

— Реванш с Альваресом, безусловно, является самым крупным боем для Бивола с финансовой точки зрения, но он также хочет попытаться объединить пояса и стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Бой, который мы хотели бы провести для Бивола, — это бой с Джошуа Буатси. Хотели бы провести этот поединок в сентябре или октябре, — отметил Хирн.