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47 минут назад

Хирн хочет организовать бой Бивола против Буатси осенью

Матч ТВ

Промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFLTV заявил, что следующим соперником российского боксера Дмитрия Бивола, владеющего титулом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, может стать британец Джошуа Буатси.

Хирн хочет организовать бой Бивола против Буатси осенью
Фото: ReutersReuters

Бивол в мае победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил свой чемпионский пояс. Альварес ранее заявил, что хочет провести реванш с россиянином, но прежде планирует провести третий бой против казахстанца Геннадия Головкина в сентябре.

— Реванш с Альваресом, безусловно, является самым крупным боем для Бивола с финансовой точки зрения, но он также хочет попытаться объединить пояса и стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Бой, который мы хотели бы провести для Бивола, — это бой с Джошуа Буатси. Хотели бы провести этот поединок в сентябре или октябре, — отметил Хирн.

Промоутер не исключил, что поединок Бивола и Буатси может пройти в Великобритании.

Бокс,Дмитрий Бивол,Геннадий Головкин,
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