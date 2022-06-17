Названа дата боя Курбанова и бразильца Тейшейры

Магомед Курбанов (22-0, 16 КО) во второй раз получает поединок против топового бразильца — Патрика Тейшейры (31-3, 22 КО). Их бой станет главным событием турнира под эгидой RCC Boxing Promotions. Эта и другие встречи пройдут 9 июля на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

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Этот бой уральские фанаты бокса ждут уже больше полугода. Встреча Курбанова и Тейшейры должна была стать со-главным событием большого турнира от RCC Boxing Promotions 11 декабря и предшествовала бы бою Дмитрия Бивола и Умара Саламова. Однако уже в день боя Курбанову стало плохо, поднялась температура, и встреча сорвалась. Сразу же, еще на арене, представители Магомеда и Патрика договорились о переносе встречи на следующий год — и вот наконец-то российские любители бокса смогут посмотреть этот бой. С декабря Магомед немного потерял позиции в рейтингах — сейчас непобежденный Черный Лев занимает четвертое место в топе по версии WBO.