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1 час назад

Поединок между боксерами Джошуа и Усиком пройдет 20 августа

ТАССиещё 10

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба компании Matchroom Boxing, управляющим директором которой является представляющий интересы Джошуа промоутер Эдди Хирн.

Названа дата поединка между боксерами Джошуа и Усиком
Фото: EPAEPA

В сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом поединке в Лондоне, расставшись с титулами чемпиона мира по трем престижным версиям. В контракте на бой был прописан пункт о матче-реванше.

35-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В активе 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения.

Бокс,Эдди Хирн,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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