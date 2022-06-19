Названа дата поединка между боксерами Джошуа и Усиком

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба компании Matchroom Boxing, управляющим директором которой является представляющий интересы Джошуа промоутер Эдди Хирн.

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В сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом поединке в Лондоне, расставшись с титулами чемпиона мира по трем престижным версиям. В контракте на бой был прописан пункт о матче-реванше.