Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся турнир по профессиональному боксу, в рамках которого 37-летний непобеждённый российский спортсмен Артур Бетербиев встретился с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.