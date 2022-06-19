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1 час назад

Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего во втором раунде в бою за титулы WBC, IBF и WBO

Чемпионат.comиещё 17

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся турнир по профессиональному боксу, в рамках которого 37-летний непобеждённый российский спортсмен Артур Бетербиев встретился с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего
Фото: TOP RANKTOP RANK

Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом уже во втором раунде поединка.

В общей сложности на счету российского боксёра теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Бокс,Артур Бетербиев,
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