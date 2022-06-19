Американский боксер Джо Смит-младший после боя с россиянином Артуром Бетербиевым был доставлен в больницу. Об этом сообщает The Guardian.

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев накануне победил Джо Смита-младшего в двух раундах и добавил титул WBO к своим поясам WBC и IB.

Во втором раунде бой был остановлен из-за технического нокаута. Смита после этого отправили в клинику. О его состоянии пока не сообщается.

На счету непобедимого Бетербиева теперь 18 побед. Все одержаны нокаутом.

Не исключено, что предстоит бой Бетербиева против чемпиона WBA Дмитрия Бивола за корону в полутяжелом весе.

Сейчас все пояса в полутяжелом весе принадлежат российским боксерам. И Бивол, и Бетербиев и ранее неоднократно заявляли о желании провести очный поединок. По словам Бетербиева, ничего не изменилось.

Тем не менее, ESPN сообщает, что гораздо более вероятной перспективой является октябрьский бой Бетербиева с Энтони Ярдом из Британии.