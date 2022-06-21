Валуев высказался о травле украинского боксера из-за фото с Биволом

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о травле украинского боксера Ивана Редкача из-за совместной фотографии с россиянином Дмитрием Биволом. Как сообщает РЕН ТВ, бывший спортсмен уверен, что спорт должен оставаться вне политики.
«Политику туда активно засовывают, пропихивают буквально насильно. С 2014 года вакханалия творится, еще с сочинской Олимпиады», — заявил он.
Валуев подчеркнул, что у Редкача есть право самостоятельно выбирать, с кем фотографироваться, и это не должно иметь политического подтекста.
Напомним, что 19 июня Редкач показал фотографию с Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю, отметив, что для него спорт остается вне политики. Его поступок вызвал шквал негативных комментариев со стороны украинских националистов.