Валуев высказался о травле украинского боксера из-за фото с Биволом

«Политику туда активно засовывают, пропихивают буквально насильно. С 2014 года вакханалия творится, еще с сочинской Олимпиады», — заявил он.

Валуев подчеркнул, что у Редкача есть право самостоятельно выбирать, с кем фотографироваться, и это не должно иметь политического подтекста.

Напомним, что 19 июня Редкач показал фотографию с Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю, отметив, что для него спорт остается вне политики. Его поступок вызвал шквал негативных комментариев со стороны украинских националистов.