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1 час назад

Валуев высказался о травле украинского боксера из-за фото с Биволом

Елена Прошина

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о травле украинского боксера Ивана Редкача из-за совместной фотографии с россиянином Дмитрием Биволом. Как сообщает РЕН ТВ, бывший спортсмен уверен, что спорт должен оставаться вне политики.

Валуев высказался о травле украинского боксера из-за фото с Биволом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Политику туда активно засовывают, пропихивают буквально насильно. С 2014 года вакханалия творится, еще с сочинской Олимпиады», — заявил он.

Валуев подчеркнул, что у Редкача есть право самостоятельно выбирать, с кем фотографироваться, и это не должно иметь политического подтекста.

Напомним, что 19 июня Редкач показал фотографию с Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю, отметив, что для него спорт остается вне политики. Его поступок вызвал шквал негативных комментариев со стороны украинских националистов.

Бокс,Иван Редкач,Дмитрий Бивол,Николай Валуев,Госдума,
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