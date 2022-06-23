Стал известен гонорар Усика за реванш с Джошуа

Daily Star стали известны гонорары, которые получат британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа и украинец Александр Усик за бой-реванш. Об этом сообщается на сайте издания.

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По информации источника, фиксированный призовой фонд поединка составил 80 миллионов долларов. Эту сумму выделила Саудовская Аравия для того, чтобы реванш состоялся в Джидде. Отмечается, что спортсмены разделят деньги поровну. Кроме того, Усик и Джошуа получат процент с продаж платных трансляций.

Поединок между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину, заявив, что таким образом поможет своей стране.