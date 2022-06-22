Стал известен соперник сына Кости Цзю

Австралийский боксёр, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), 24-летний Никита Цзю , сын знаменитого абсолютного чемпиона мира Кости Цзю , проведёт поединок с соотечественником Беном Хорном, сообщает издание BoxingScene. Встреча состоится 20 июля в Сиднее.

Для Никиты это выступление станет третьим в его профессиональной карьере. Ранее он побеждал Аарона Стала и Мэйсона Смита, одержав обе победы нокаутом. Хорн, в свою очередь, одержал четыре победы, две из которых нокаутом, и потерпел четыре поражения.