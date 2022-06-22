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1 час назад

Младший сын Кости Цзю встретится с Хорном

Чемпионат.comиещё 2

Австралийский боксёр, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), 24-летний Никита Цзю, сын знаменитого абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, проведёт поединок с соотечественником Беном Хорном, сообщает издание BoxingScene. Встреча состоится 20 июля в Сиднее.

Стал известен соперник сына Кости Цзю
Фото: ТАССТАСС

Для Никиты это выступление станет третьим в его профессиональной карьере. Ранее он побеждал Аарона Стала и Мэйсона Смита, одержав обе победы нокаутом. Хорн, в свою очередь, одержал четыре победы, две из которых нокаутом, и потерпел четыре поражения.

Старший брат Никиты, Тим Цзю, в настоящий момент ведёт переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе с американцем Джермеллом Чарло, удерживающим все основные пояса.

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