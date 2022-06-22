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37 минут назад

Цзю о бое Загитовой и Батыргазиева: не надо заниматься ерундистикой

Газета.Ru

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю раскритиковал проведение боксерского поединка между фигуристкой Алиной Загитовой и чемпионом Олимпийских игр по боксу Альбертом Батыргазиевым.

Боксер Костя Цзю метко оценил боксерский дебют Загитовой
Фото: Газета.руГазета.ру

«Такой бой — это бред! Не надо заниматься ерундистикой! Каждый должен заниматься своим делом», — приводит слова Цзю Sport24.

Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Альберт Батыргазиев является чемпионом по боксу в категории до 57 кг Олимпийских игр в Токио.

Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой о чем стало известно в социальных сетях спортсменки.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Ранее Александр Жулин не исключил, что боксерский поединок между Загитовой и Батыргазиевым призван привлечь внимание к другим видам спорта за счет популярности фигуристки.

Бокс,Костя Цзю,Александр Жулин,
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