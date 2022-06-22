Боксер Костя Цзю метко оценил боксерский дебют Загитовой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю раскритиковал проведение боксерского поединка между фигуристкой Алиной Загитовой и чемпионом Олимпийских игр по боксу Альбертом Батыргазиевым.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Такой бой — это бред! Не надо заниматься ерундистикой! Каждый должен заниматься своим делом», — приводит слова Цзю Sport24.

Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Альберт Батыргазиев является чемпионом по боксу в категории до 57 кг Олимпийских игр в Токио.

Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой о чем стало известно в социальных сетях спортсменки.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.