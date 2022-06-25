Головкин ответил на оскорбления мексиканца Альвареса

«Если честно, не слышал, что он сказал. Это было на пресс-конференции? Просто я не понял. Но считаю, что такое не красит его в первую очередь. Можно много разных гадостей наговорить. Ну что я ему отвечу? Что он мышь рыжая? Или петух? Это только будет показывать мою сторону», — ответил Головкин в интервью Fight Hub TV.