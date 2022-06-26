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1 час назад

Тайсон Фьюри поспорил с Джейком Полом на $ 1 млн

Чемпионат.com

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и популярный видеоблогер Джейк Пол договорились о пари на $ 1 млн. В скором времени Пол проведёт боксёрский поединок с братом Тайсона Томи Фьюри. Именно на исход этого боя и поспорили Тайсон и Джейк.

Тайсон Фьюри поспорил с Джейком Полом на $ 1 млн
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Изначально Фьюри заявял, что готов поставит $ 100 тысяч на победу своего брата, в ответ на что услышал шутки от Пола о страхе потерять более весомую сумму. Тогда Фьюри поднял ставку до $ 1 млн.

«Джейки, мальчик. Хочешь поставить ставку, больше чем 100 000 долларов? Желаешь поставить один миллион долларов? Давай сделаем это. Но я хочу увидеть этот миллион на депозитном счёте, молокосос, потому что я не думаю, что у тебя есть такие деньги. Я не говорю о криптовалюте, я говорю о настоящих зелёных», — сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Пол в ответ заявил о принятии предложения Тайсона и сообщил, что готов передать дело в руки юристов.

Бой Пола и Томи Фьюри состоится 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Бокс,Тайсон Фьюри,
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