Тайсон Фьюри поспорил с Джейком Полом на $ 1 млн

«Джейки, мальчик. Хочешь поставить ставку, больше чем 100 000 долларов? Желаешь поставить один миллион долларов? Давай сделаем это. Но я хочу увидеть этот миллион на депозитном счёте, молокосос, потому что я не думаю, что у тебя есть такие деньги. Я не говорю о криптовалюте, я говорю о настоящих зелёных», — сказал Фьюри в своих социальных сетях.