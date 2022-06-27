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1 час назад

Соперник Загитовой поделился впечатлениями от боксерского спарринга с ней

Чемпионат.comиещё 2

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов подвел итоги спарринга с фигуристкой Алиной Загитовой. Об этом сообщает Metaratings.

Соперник Загитовой поделился впечатлениями от боксерского поединка с ней
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Как завершился "поединок"? Единогласным решением победила Алина Загитова, и я ее с этим поздравляю», — поделился впечатлениями боксер.

Он также выразил готовность дать фигуристке рекомендации или советы, если та решит увлечься боксом.

«Сначала она волновалась, потому что это не ее профиль. Все что она умеет делать, мы показали, хайпанули, и у всех было хорошее настроение», — добавил Саитов.

Загитова и Саитов поучаствовали в показательном спарринге 25 июня на Дне московского спорта в «Лужниках». О том, что Загитова проведет боксерский бой, стало известно 20 июня. Позднее сообщалось, что она подерется с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым, однако эту информацию опровергли.

Бокс,Олег Саитов,
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