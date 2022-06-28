Соперник Загитовой поделился впечатлениями от боксерского поединка с ней

Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов оценил бой, который он провел против фигуристки Алины Загитовой. В беседе с Metaratings он заявил, что им удалось «хайпануть».
«Вначале она волновалась, потому что это не ее профиль, а народ смотрит и что-то говорит. "Даже не переживайте, все будет аккуратно и красиво". Все, что она умеет делать, мы показали, хайпанули, и у всех было хорошее настроение, а самое главное – спортивный праздник. Может быть, ей захочется провести какой-нибудь бой, но я думаю, что нет», – заявил боец.
Напомним, что 25 июня Алина Загитова провела боксерский мастер-класс против Саитова в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. За несколько недель до мероприятия она начала тренироваться и работать над техникой, о чем рассказывала в своих социальных сетях.