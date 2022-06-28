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1 час назад

Тайсон Фьюри назвал преимущества Усика над Джошуа

Lenta.ru

Боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал преимущества украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит BoxingScene.

Тайсон Фьюри назвал преимущества Усика над Джошуа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я просто думаю, что Усик слишком мил для него. Слишком умный и быстрый», — поделился Фьюри.

Он заявил, что украинец слишком хорош для британца, который не сможет давить на него в течение 12 раундов и нокаутировать. По мнению Фьюри, Джошуа не обладает сильной волей к победе и не является элитным спортсменом.

26 марта Усик заявил, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Поединок с британцем запланирован на 23 июля.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

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