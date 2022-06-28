Тайсон Фьюри назвал преимущества Усика над Джошуа

«Я просто думаю, что Усик слишком мил для него. Слишком умный и быстрый», — поделился Фьюри.

Он заявил, что украинец слишком хорош для британца, который не сможет давить на него в течение 12 раундов и нокаутировать. По мнению Фьюри, Джошуа не обладает сильной волей к победе и не является элитным спортсменом.