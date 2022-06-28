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2 часа назад

Российский боксер Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом

Lenta.ruиещё 1

Российский боксер Артур Бетербиев объяснил выход на поединок против американца Джо Смита-младшего под канадским флагом. Его слова приводит РИА Новости.

Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом», — заявил спортсмен.

Он выразил надежду на то, что его не будут строго судить, и подчеркнул, что ранее всегда проводил поединки под российским флагом.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему. Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед и ни одного поражения.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом из-за отказа организаций признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

Бокс,Артур Бетербиев,
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