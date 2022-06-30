Тайсон рассказал о лучших годах жизни в тюрьме

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast рассказал о трех годах жизни в тюрьме.

Спортсмен заявил, что провел три лучших года своей жизни в заключении.

«У меня был покой. Деньги ничего не значат, если у вас нет покоя, стабильности и баланса. У меня была хорошая еда, все были добры ко мне, они хорошо относились ко мне», — подчеркнул он.

Тайсон добавил, что заключенные боялись его, но уважали.

Тайсон в 1992 году был приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование. Боксер утверждал, что секс с обвинившей его женщиной был по обоюдному согласию. Он был освобожден в 1995 году, отсидев за решеткой почти три года.