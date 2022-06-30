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2 часа назад

Тайсон рассказал о лучших годах жизни в тюрьме

Lenta.ruиещё 1

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast рассказал о трех годах жизни в тюрьме.

Тайсон рассказал о лучших годах жизни в тюрьме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсмен заявил, что провел три лучших года своей жизни в заключении.

«У меня был покой. Деньги ничего не значат, если у вас нет покоя, стабильности и баланса. У меня была хорошая еда, все были добры ко мне, они хорошо относились ко мне», — подчеркнул он.

Тайсон добавил, что заключенные боялись его, но уважали.

Тайсон в 1992 году был приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование. Боксер утверждал, что секс с обвинившей его женщиной был по обоюдному согласию. Он был освобожден в 1995 году, отсидев за решеткой почти три года.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987-го по 1990 год. У 55-летнего экс-спортсмена в активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Бокс,Майк Тайсон,
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