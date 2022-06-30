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1 час назад

«Был и остаюсь российским боксером». Бетербиев перед боем со Смитом получил канадское гражданство

Sports.ru

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что получил гражданство Канады в преддверии боя с Джо Смитом-младшим.

«Был и остаюсь российским боксером». Бетербиев получил канадское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Вы сейчас все-таки больше российский боксер или больше канадский?

— Это очень легко. Тут легкая математика. Я больше 28 лет в боксе, и всю основную часть [карьеры] я был и остаюсь российским боксером. Только один раз я вынужденно, не по моему желанию, выступил под другим флагом. И как думаете, чего там больше — российского или канадского (улыбается)?

— Вы говорите — вынудили. Вас поставили перед фактом?

— Там вообще не было разговора, чтобы с российским флагом выходить. Такой опции вообще не было. Они могли, в первую очередь, заблокировать меня, просто не давать бои, а если это затянется, то просто освободить титулы. Потому что, если я не защищаю титулы, из-за меня — а тут же получится, что из-за меня…

А тут вообще интересно получилось, потому что прямо накануне боя [со Смитом] мне дали канадский паспорт. На самом деле, я думаю, что мне повезло, а так у меня и этой возможности могло не быть.

Просто так получилось, что к этому времени мне дали гражданство. После того, как началась вот эта ситуация, как раз стало подходить время получать гражданство. Понимаете, у меня там [в Канаде] тренеры, большая команда. И когда ты в команде работаешь, ты не можешь что-то делать так, что «там я хочу, а там не хочу».

Я понимаю, что сегодня бокс — это мой заработок. Я зарабатываю деньги этим видом спорта, и, соответственно, мне нужно боксировать, работать.

— Учитывая ситуацию в мире, вы будете пока что под канадским флагом выступать?

— Да, скорее всего. Я сейчас не знаю, как и что будет к следующему бою. Может быть, что-то ослабят и улучшится что-то. Посмотрим.

Бокс,Артур Бетербиев,
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