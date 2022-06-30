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1 час назад

Флойд Мейвезер предложил Конору почти 160 млн долларов за реванш

Sports.ru

Легендарный боксер Флойд Мейвезер предлагает экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору провести реванш в марте следующего года на Ближнем Востоке.

Мейвезер предложил Конору почти $160 млн за реванш
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американец готов заплатить ирландцу 157,9 млн долларов. Мейвезер также надеется, что в андекарде их поединка состоится бой между легковесами Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

«Флойд тренируется так, как будто ему снова тридцать. Он действительно в хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это легкой работой за л

Похоже, что это может произойти в марте на Ближнем Востоке. Возможно, в ту же ночь пройдет бой Дэвиса и Гарсии.

Флойд хочет, чтобы это был самый большой вечер в истории бокса с высокой оплатой за просмотры», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первый боксерский поединок между спортсменами состоялся летом 2017 года, тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

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