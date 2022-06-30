Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

«Мне повезло». Бетербиев – о получении гражданства Канады

Чемпионат.comиещё 1

Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал, что уже получил канадское гражданство.

«Мне повезло»: боксер Бетербиев получил гражданство Канады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда были эти события в нынешнем году, перед боем я получил гражданство. На самом деле я думаю, мне повезло. Если бы не получил, у меня бы никаких шансов не было», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

18 июня Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Российский боксёр защитил пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, а также завоевал титул IBF. В профессиональной карьере Бетербиева теперь 18 побед и ни одного поражения. Он может провести следующий поединок с Энтони Ярдом как с обязательным претендентом на титул WBO, либо с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира, так как Бивол – обладатель пояса WBA в полутяжёлом дивизионе.

Бокс,Артур Бетербиев,Дмитрий Бивол,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители