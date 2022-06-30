Усик: Фьюри меня боится

«Тайсон говорит, что не хочет драться со мной, потому что я не на его уровне. Это потому, что он меня боится. Он просит за возвращение £ 500 млн? Кто ему их даст? Я тоже хочу £ 500 млн», — приводит слова Усика The Sun со ссылкой на iFL TV.