Александр Усик не верит в способности Джошуа

«Пусть Джошуа думает, что нокаутирует меня. Пусть у него возникнет такое желание.



Я много раз пересматривал наш первый бой со всей командой. Мы посмотрели на ошибки, которые сделал я. Мы проработаем их, чтобы убедиться, что я их не повторю.



Не думаю о Джошуа, и меня не волнует, есть ли у него новая тактика или новый тренер. Я просто думаю о себе.



Мы работаем очень усердно, мы поставили новые цели и с Божьей помощью станем лучше. Считаю Джошуа предсказуемым в ринге», – сказал Усик.