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1 час назад

Александр Усик: «Пусть Джошуа думает, что нокаутирует меня»

Sports.ru

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от боя с британцем Энтони Джошуа.

Александр Усик не верит в способности Джошуа
Фото: Sports.ruSports.ru

В сентябре украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Реванш состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия)

«Пусть Джошуа думает, что нокаутирует меня. Пусть у него возникнет такое желание.

Я много раз пересматривал наш первый бой со всей командой. Мы посмотрели на ошибки, которые сделал я. Мы проработаем их, чтобы убедиться, что я их не повторю.

Не думаю о Джошуа, и меня не волнует, есть ли у него новая тактика или новый тренер. Я просто думаю о себе.

Мы работаем очень усердно, мы поставили новые цели и с Божьей помощью станем лучше. Считаю Джошуа предсказуемым в ринге», – сказал Усик.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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