Боксер может получить "золото" Олимпиады спустя 6 лет после проигрыша

Британский боксер Джозеф Джойс может получить золотую олимпийскую медаль Рио-де-Жанейро-2016. Ожидается, что МОК рассмотрит сомнительные решения на прошлых ИО, поскольку они берут на себя контроль и организацию бокса на Олимпийских играх в Париже 2024 года.
— Я видел сообщение о том, что меня могут повысить до золотой медали, я все еще жду, когда медаль придет по почте. Надеюсь, это произойдет скоро, — приводит слова Джойса Daily Mail.
В 2016 году Джойс стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, проиграв в финале французу Тони Йока решением большинства судей. Решение было спорным, многие посчитали, что победил Джойс.