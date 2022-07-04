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1 час назад

Британский боксер может получить золотую медаль Олимпиады после спорного проигрыша 6 лет назад

Матч ТВиещё 1

Британский боксер Джозеф Джойс может получить золотую олимпийскую медаль Рио-де-Жанейро-2016. Ожидается, что МОК рассмотрит сомнительные решения на прошлых ИО, поскольку они берут на себя контроль и организацию бокса на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Боксер может получить "золото" Олимпиады спустя 6 лет после проигрыша
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я видел сообщение о том, что меня могут повысить до золотой медали, я все еще жду, когда медаль придет по почте. Надеюсь, это произойдет скоро, — приводит слова Джойса Daily Mail.

В 2016 году Джойс стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, проиграв в финале французу Тони Йока решением большинства судей. Решение было спорным, многие посчитали, что победил Джойс.

Бокс,Тони Йока,
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