Тренер Мурата Гассиева поделился планами на следующий бой

«У нас есть два варианта следующего боя. Он запланирован на август в ОАЭ или Сербии», — приводит слова Сланова ТАСС.

Напомним, свой предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен отпраздновал победу нокаутом в поединке за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе с представителем Германии Михаэлем Валлишем. В профессиональной карьере Гассиев одержал 28 побед, 21 из которых была добыта нокаутом, и потерпел одно поражение, проиграв Александру Усику.