Альварес обещал Головкину досрочное поражение

Экс-чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил, что его бой с обладателем титулов IBF и WBA в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным не продлится все положенные двенадцать раундов.
«То, что я одержу победу, даже не оспаривается. Моя главная цель – завершить бой досрочно и не боксировать все двенадцать раундов. И я на сто процентов к этому готов», - заявил Альварес.
Нынешние соперники ранее встречались уже дважды – в 2017 и 2018 годах. В первом поединка была зафиксирована ничья, во второй встрече мексиканец оказался сильнее раздельным решением судей.