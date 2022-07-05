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1 час назад

Альварес обещал Головкину досрочное поражение

Inc-News

Экс-чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил, что его бой с обладателем титулов IBF и WBA в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным не продлится все положенные двенадцать раундов.

Альварес обещал Головкину досрочное поражение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«То, что я одержу победу, даже не оспаривается. Моя главная цель – завершить бой досрочно и не боксировать все двенадцать раундов. И я на сто процентов к этому готов», - заявил Альварес.

Нынешние соперники ранее встречались уже дважды – в 2017 и 2018 годах. В первом поединка была зафиксирована ничья, во второй встрече мексиканец оказался сильнее раздельным решением судей.

Бокс,Геннадий Головкин,
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