Курбанов вызвал на бой Тима Цзю

Россиянин Магомед Курбанов после победы над бывшим претендентом на титул чемпиона мира бразильцем Патриком Тейшейрой попросил первого номера рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) Тима Цзю перестать бегать и принять бой с ним.

Фото: RCC Boxing Promotions RCC Boxing Promotions

"Цзю, хватит бегать, давай сделаем мега-бой! Давай сойдемся, let's go, come on! Надоел уже. Пускай боксирует с [Джермеллом] Чарло, пускай куда хочет бегает, главное, чтобы ко мне прибежал", - сказал Курбанов журналистам.

Он также подтвердил, что если бой с Цзю сложится плохо для него, то он закончит карьеру. "Разве я так сказал? Значит так и будет. Я не шучу", - ответил он на соответствующий вопрос.

Курбанов также уверен, что их бой соберет 60 тыс. зрителей. "Вся Россия хочет этого боя. [Если в Екатеринбурге нет такой большой арены, то] на улице поставим трибуны. С большим экраном", - добавил боксер.