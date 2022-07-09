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1 час назад

Боксер Курбанов вызвал на бой Тима Цзю и попросил его перестать бегать от него

ТАССиещё 3

Россиянин Магомед Курбанов после победы над бывшим претендентом на титул чемпиона мира бразильцем Патриком Тейшейрой попросил первого номера рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) Тима Цзю перестать бегать и принять бой с ним.

Курбанов вызвал на бой Тима Цзю
Фото: RCC Boxing PromotionsRCC Boxing Promotions

"Цзю, хватит бегать, давай сделаем мега-бой! Давай сойдемся, let's go, come on! Надоел уже. Пускай боксирует с [Джермеллом] Чарло, пускай куда хочет бегает, главное, чтобы ко мне прибежал", - сказал Курбанов журналистам.

Он также подтвердил, что если бой с Цзю сложится плохо для него, то он закончит карьеру. "Разве я так сказал? Значит так и будет. Я не шучу", - ответил он на соответствующий вопрос.

Курбанов также уверен, что их бой соберет 60 тыс. зрителей. "Вся Россия хочет этого боя. [Если в Екатеринбурге нет такой большой арены, то] на улице поставим трибуны. С большим экраном", - добавил боксер.

Десятираундовый рейтинговый поединок весовой категории до 72,6 кг между Курбановым и Тейшейрой, прошедший в Екатеринбурге в субботу, завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Бокс,Магомед Курбанов,
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