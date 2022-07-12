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42 минуты назад

Комитет WBA назначил соперника Дмитрию Биволу для защиты пояса

Чемпионат.comиещё 6

Комитет по чемпионатам Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) распорядился провести бой между чемпионом WBA в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и претендентом номер один в этой категории мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Комитет WBA назначил соперника Дмитрию Биволу для защиты пояса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В понедельник WBA оповестила обе команды о решении, пояснив, что у них есть 30 дней на переговоры о бое, как это установлено правилами. Указанный срок истекает 10 августа. В случае если стороны не придут к соглашению в указанный период времени или какая-либо из сторон откажется это сделать, WBA имеет право назначить промоутерские торги.

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113.

Бокс,Рамирес Хильберто,Дмитрий Бивол,
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